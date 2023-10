Zeitweise waren 23 Schiffe im Einsatz. Zusätzlich suchten Einsatzkräfte mit Hubschraubern nach den Schiffbrüchigen. "Wir haben alles Menschenmögliche getan", so eine DGzRS-Sprecherin am Mittwochmorgen.



Es war ein Wettrennen gegen die Zeit: Bei der aktuell herrschenden Wassertemperatur von zwölf Grad können Menschen etwa 20 Stunden überleben, sagte Michael Ippich, Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS), am Dienstag. Diese Zeitspanne lief inzwischen ab.

