Kind befreit Geiselnahme am Hamburger Flughafen beendet

Der 35-jährige Geiselnehmer habe sich ohne Widerstand von den Polizeikräften festnehmen lassen. Das vier Jahre alte Kind sei nach ersten Angaben unverletzt. Seit Samstagabend (04.11.) hatte der bewaffnete Geiselnehmer die Polizei in Atem gehalten. Der Mann war mit einem Auto und seinem Kind auf das Rollfeld des Flughafens vorgedrungen. Dabei durchbrach er laut Bundespolizei gegen 20:00 Uhr mit einem Auto ein Tor, fuhr auf das Vorfeld des Airports, schoß in die Luft und warf "eine Art Molotowcocktails" aus dem Wagen.

Die Verhandlungsgruppe des Landeskriminalamts und Psychologen waren im Einsatz. Die Gruppe stand seit Samstagabend mit dem Mann in Kontakt. Mit dem 35-Jährigen wurde auf Türkisch verhandelt, sagte Polizeisprecherin Sandra Levgrün der Deutschen-Presse-Agentur. "Wir setzen hier auf eine Verhandlungslösung". Dass sich die Gespräche so lange hinzogen, bewertete sie positiv: "Das ist ein absolut gutes Zeichen", betonte sie. "Er ist uns zugewandt. Er will mit uns sprechen und das bewerten wir erst einmal als sehr positiv." Nach mehr als 18 Stunden dann die erlösende Nachricht: Der Tatverdächtige habe zusammen mit seiner vierjährigen Tochter das Auto verlassen.

Der Flughafen Hamburg wurde nach dem Vorfall am Samstagabend sofort weiträumig gesperrt, die beiden Terminals wurden geräumt. Alle Passagiere in den Flugzeugen wurden aus den Maschinen geholt und in einem nahe gelegenen Flughafenhotel untergebracht. Insgesamt 3200 Passagiere seien betroffen gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Samstagabend.



Der Airport Hamburg erklärte auf seiner Website, es werde auch den ganzen Sonntag über zu Flugstreichungen und Verzögerungen im Flugbetrieb kommen. Fluggäste sollten auf Bitten der Polizei vorerst nicht zum Flughafen anreisen, hieß es. Das Gelände sei weiträumig abgesperrt. Zudem sollten Fluggäste sich laufend über den Status ihres Fluges informieren.



Nach Angaben des Flughafens vom Sonntagvormittag sind seit dem eigentlichen Betriebsbeginn um 6:00 Uhr bis 11:00 Uhr bereits 126 Flüge gestrichen worden. Fünf Ankünfte seien zu anderen Flughäfen umgeleitet worden.