Dramatische Szenen am Hamburger Flughafen: Ein bewaffneter Mann durchbrach nach Angaben der Bundespolizei am Samstagabend (04.11.) gegen 20:00 Uhr mit einem Auto ein Tor, fuhr auf das Vorfeld des Airports, schoß in die Luft und warf "eine Art Molotowcocktails" aus dem Wagen.

Geiselnehmer unter einer Maschine von Turkish Airlines verschanzt

Es sei kein Schaden entstanden, die Flughafenfeuerwehr habe die brennenden Flaschen löschen können. Der Mann stoppte unter einer Maschine von Turkish Airlines, die sofort evakuiert wurde. Die Passagiere aus dem Flugzeug wurden in ein nahe gelegenes Hotel gebracht.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Jonas Walzberg

Vierjährige Tochter als Geisel

Anfangs hatte die Polizei zeitweise von mindestens einem Kind gesprochen. Die Mutter bestätigte der Polizei aber zeitnah, dass nur ein vier Jahre altes Kind mit im Auto ist. Zuvor hatte sich die Ehefrau des Mannes wegen möglicher Kindesentziehung bei der Landespolizei gemeldet. Die Frau befindet sich inzwischen in der Nähe des Flughafens und wird vom DRK betreut.



Man gehe davon aus, dass es sich um einen Sorgerechtsstreit handelt, bei dem der Vater der Mutter das Kind "weggenommen" und möglicherweise unter Gewalteinwirkung ins Auto gesetzt habe, bevor er nach Hamburg zum Flughafen fuhr, sagte die Polizei.

Polizei in Kontakt zum Bewaffneten

Die Verhandlungsgruppe des Landeskriminalamts und Psychologen sind im Einsatz. Die Gruppe steht seit Samstagabend mit dem Mann in Kontakt. Mit dem 35-Jährigen werde auf Türkisch verhandelt, sagte Polizeisprecherin Sandra Levgrün der Deutschen-Presse-Agentur. "Wir setzen hier auf eine Verhandlungslösung".



Dass sich die Gespräche so lange hinzogen, bewertete sie positiv: "Das ist ein absolut gutes Zeichen", betonte sie. "Er ist uns zugewandt. Er will mit uns sprechen und das bewerten wir erst einmal als sehr positiv."



Allerdings gab es auch nach mehr als zwölf Stunden am Flughafen keinen Durchbruch. "Wir sprechen, wir sprechen, wir sprechen - und versuchen eine friedliche Lösung zu finden, mit der alle gut leben können", sagte Levgrün am Sonntagvormittag.

Vierjähriges Kind im Auto wohl unversehrt

Das von dem Mann als Geisel im Auto festgehaltene vierjährige Mädchen ist allem Anschein körperlich unversehrt. "Wir gehen im Moment davon aus, dass es dem Kind körperlich gut geht", berichtete Sandra Levgrün.



Die Polizei habe Blickkontakt zu dem Kind. Auch Telefonate mit dem Täter - "da ist das Kind im Hintergrund zu hören" - ließen darauf schließen. Körperlich gehe es dem Kind wohl gut, sagte die Polizeisprecherin: "Wie es aber seelisch aussieht, darüber mag ich jetzt gar nicht spekulieren."

Bildrechte: picture alliance/dpa | Bodo Marks

Flugbetrieb bleibt auf unbestimmte Zeit eingestellt