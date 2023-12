Nach der Explosion in einem Hochhaus in Ratingen bei Düsseldorf ist ein 57-Jähriger wegen versuchten Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Düsseldorfer Landgericht sprach ihn schuldig und stellte die besondere Schwere seiner Schuld fest.



An zwei Opfer muss der Verurteilte zudem ein Schmerzensgeld in Höhe von insgesamt 55.000 Euro zahlen.