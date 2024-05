Das Eckhaus im Düsseldorfer Stadtteil Flingern sieht aus, als ob eine Bombe darin explodiert ist: Die Fassade zerstört, die Fenster geborsten und selbst die Autos, die davor parkten, sind vollkommen ausgebrannt. Was ist hier passiert? Gab es eine Explosion? Das müssen nun Brandermittler klären.

Klar ist im Moment, dass bei dem Brand drei Menschen getötet und 16 weitere verletzt wurden. Zwei von ihnen schweben noch in Lebensgefahr.

Die Ermittlungen zur Brandursache laufen derzeit noch auf Hochtouren. Was ich aber jetzt schon sagen kann, ist, dass es momentan keinerlei Hinweise darauf gibt, dass das Brandgeschehen durch eine Fremdeinwirkung von außen entstanden ist.

Das Feuer brach in der Nacht zum Donnerstag in einem Kiosk im Erdgeschoss des Hauses aus. Ursache: bisher unbekannt. Als die Feuerwehr eintraf, stand der Kiosk voll in Flammen, die auch schon ins erste Obergeschoss schlugen.