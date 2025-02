Nähere Angaben machte die Polizei nicht. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN soll es inzwischen mindestens einen internationalen Haftbefehl geben. Außerdem seien Zielfahnder im Einsatz. Auch die Staatsanwaltschaft bestätigte den Fall gegenüber MDR THÜRINGEN, nannte aber keine Details.



Im Netz kursiert ein Video, das die Tat zeigen soll. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN soll die 16-Jährige in einen weißen Transporter gezerrt worden sein, als sie mit einer Betreuerin in der Stadt unterwegs war. Das Mädchen sei demnach vom Jugendamt betreut worden und in einer Schutzeinrichtung untergebracht gewesen. Die Betreuerin habe versucht, die Entfühung zu verhindern, sei aber weggestoßen worden. Laut MDR THÜRINGEN wurde das mutmaßliche Tatfahrzeug von der Polizei in Gera sichergestellt.