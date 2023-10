Die Wahrscheinlichkeit für starke Beben in Deutschland wird als gering bis mittel eingestuft, sollte aber in Risikogebieten nicht unterschätzt werden. Risikogebiete in Deutschland liegen in der Kölner Bucht, südlich von Tübingen in der Schwäbischen Alb, im südlichen Rheingraben sowie in der Umgebung von Gera.

Bildrechte: Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe

Die Karte der Erdbebenzonen gibt Auskunft, wo in Deutschland Beben zu erwarten sind. Dargestellt sind die Flächenbereiche der Erdbebenzonen 0 bis 3, die auch den Gefährdungsgraden entsprechen. Die Zone 3 steht dabei für die Regionen mit der größten Erdbebengefährdung.

Befindet sich das Zentrum des Erdbebens in geringer Tiefe, können oberirdisch über dem Zentrum erhebliche Schäden an Gebäuden auftreten. Die Erdbebenwellen führen an der Erdoberfläche dazu, dass sich der Boden sowohl hin und her als auch auf und ab bewegt. Die Gebäude werden dadurch in Schwingungen versetzt. Formstabile Gebäude, beispielsweise mit Stahlbetonwänden und wenigen Stockwerken, werden vom Erdbeben kaum beansprucht, da sie mit der Bodenbewegung mitschwingen können. Gebäude mit geringer Steifigkeit oder Elastizität werden durch Erdbeben am stärksten beansprucht. Derartige Gebäude schwingen stärker als der Boden. Extrembeanspruchung besteht, wenn Gebäude dabei in Drehschwingung um ihre senkrechte Achse geraten. Gebäude können sogar in den Boden einsinken, wenn lockerer Sand und Grundwasser die Bodenfestigkeit auflösen.

Erdbeben können Versorgungsleitungen (Gas, Wasser, Strom) unterbrechen. Beim Bruch von Gasleitungen besteht Brand- und Explosionsgefahr. Wenn sich das Gebäude an einem Hang befindet, besteht ebenfalls ein höheres Risiko durch Hangrutsche.

Wie entsteht ein Erdbeben?

Die Erdoberfläche besteht aus unterschiedlich großen Kontinental-Platten (zum Beispiel die afrikanische, pazifische oder eurasische Kontinental-Platte). Bedingt durch die flüssige Magma im Erdinneren sind diese Platten stets in Bewegung und reiben aneinander. Es bauen sich immer wieder Spannungen auf, weil sich diese Platten vor allem an den Rändern verhaken oder verkanten. Entladen sich die Spannungen durch Bruch oder ruckartige Bewegungen, werden Erdbebenwellen erzeugt. Diese breiten sich mit unterschiedlicher Geschwindigkeit im Erdkörper aus und werden an der Erdoberfläche als Erdbeben wahrgenommen.

Vorbeugende Maßnahmen in erdbebengefährdeten Gebieten

Informieren Sie sich über die Anforderung an die Erdbebensicherheit von Gebäuden (für Neu- und Bestandsbau)

Denken Sie auch beim Kauf oder der Nutzung von Gebäuden an die Erdbebensicherheit

Achten Sie auf kompakte Baukörper mit symmetrischen Grundrissen

Achten Sie darauf, dass ein Gebäude gut ausgesteift ist (zum Beispiel durch Stahlbetonwände)

Wände, die aus Mauerwerk bestehen, können Sie nachträglich aussteifen

Legen Sie Decken als durchgehende Wandscheibe (Betonplatte) aus

Achten Sie auf Festigkeit und Verformbarkeit des Tragwerks

Sichern Sie umsturzgefährdete Möbelstücke wie zum Beispiel Schränke mit Dübeln oder Winkeln

Stellen Sie weder Möbel noch andere Gegenstände in Treppenhäuser und Flure

Stellen Sie schwere Gegenstände und Gläser nicht in die oberen Regalbereiche

Halten Sie Notfallgepäck bereit, falls es zu Evakuierungen kommt

Informieren Sie sich über Fluchtwege und Notausgänge

Verhalten während eines Erdbebens

Bleiben Sie im Gebäude. Sie können durch herabfallende Gegenstände verletzt werden

Halten Sie sich von Fenstern und Glastüren fern. Glassplitter können Sie verletzen

Suchen Sie Schutz beispielsweise unter einer Türzarge oder einem Tisch

Meiden Sie Fahrstühle

Wenn Sie sich im Freien befinden, meiden Sie die Nähe von Bauwerken

Verhalten nach dem Erdbeben

Denken Sie an die Gefahr von Nachbeben

Sobald Sie schwere Bauschäden erkennen, verlassen Sie umgehend das Gebäude, und betreten Sie es erst wieder, wenn ein Sachverständiger dies für unbedenklich hält

Stellen Sie Versorgungsleitungen (Gas, Wasser, Strom) bis zur Prüfung ab

Helfen Sie verwundeten oder verschütteten Menschen und leisten Sie Erste Hilfe

Wählen Sie bei Verletzungen, Bränden oder Wasserschäden den Notruf der Feuerwehr (112)

1911 – Albstadt (BW)

Es war das schwerste Erdbeben in Deutschland im 20. Jahrhundert, mit Magnitude 6.1 das wohl stärkste Erdbeben in Süddeutschland in historischer Zeit. Betroffen war am 16. November die Region um die Stadt Ebingen. In weiten Teilen von Baden-Württemberg kam es zu Gebäudeschäden, insgesamt waren viele Tausend Gebäude betroffen. Tote gab es keine, aber dutzende Menschen wurden verletzt. Spürbar war das Erdbeben in weiten Teilen von Deutschland und Mitteleuropa spürbar.

Ein starkes Nachbeben wurde im Jahr 1913 verzeichnet

1917 – Konstanz (BW)

Kräftiges Erdbeben am westlichen Bodensee (~M 4.7)

1951 – Euskirchen (NRW)

Ein noch stärkeres Erdbeben in Euskirchen (M5.1). Die Schäden waren erheblich. Einige Gebäude stürzten teilweise ein. Mauern und Schornsteine brachen verbreitet zusammen, in anderen Häusern bildeten sich Risse. Mehrere Personen wurden verletzt. Das Erdbeben war bis in den Osten von Deutschlands spürbar. Mehrere Nachbeben folgten.

1978 – Albstadt (BW)

Stärkstes Erdbeben in Baden-Württemberg seit 1911. Mit Magnitude 5.7 gehörte dieses Beben am 3. September zu den größten (und auch folgereichsten) der Region. In Albstadt und umliegenden Städten wurden tausende Gebäude teils schwer beschädigt. Der Sachschaden wird auf knapp 300 Millionen DM beziffert. Etwa 25 Menschen wurden durch herabstürzende Trümmer verletzt. Bis heute ist es das letzte schwere Erdbeben auf der Schwäbischen Alb.

1992 – Roermond (NL)

Das stärkste Erdbeben in Westdeutschland in jüngerer Zeit trat am frühen Morgen des 13. Aprils auf. Sein Epizentrum lag nahe der niederländischen Stadt Roermond, nur wenige Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Mit Magnitude 5.9 war es ähnlich stark wie das Dürener Erdbeben einige Jahrhunderte zuvor. Die Schäden waren immens, besonders rund um Heinsberg. Tausende Gebäude wurden teils schwer beschädigt. Es gab dutzende Verletzte durch herabstürzende Trümmer. In Bonn starb eine Person an den Folgen eines Herzinfarktes. Nachbeben folgten über viele Monate. Selbst in London und Norditalien konnte das Roermond-Erdbeben noch verspürt werden.

Wann war das letzte schwere Erdbeben in Deutschland?

Weil die afrikanische Platte sich langsam Europa nähert, heben und senken sich Gesteinsfurchen in etwa 20 Kilometern Tiefe unter der Rheinischen Bucht. Sie lösen die größeren Beben aus. Kleinere Beben sind im Rheinland alltäglich. Zum Teil werden sie durch den Abbau von Kohle oder Salz in Bergwerken verursacht und haben nichts mit tektonischen Bewegungen zu tun.

Beben der Stärke 5, bei denen Ziegel und Schornsteine von den Dächern fallen, kommen in Deutschland laut GFZ im Durchschnitt alle zehn Jahre vor. „Historische“ Beben, die Menschenleben gefährden und größere Schäden anrichten können, gibt es statistisch gesehen ein Mal in hundert Jahren.

„Roermond-Beben“ versetzt Rheinland in Angst und Schrecken

Am 13. April 1992 hatte das sogenannte „Roermond-Beben“ die Menschen im Rheinland aus dem Schlaf gerissen. In der Altstadt von Bonn krachte das Teil einer Hausfassade auf ein geparktes Auto. Im Kölner Dom schlug ein 1,50 Meter großes Ornament aus Stein zu Boden.

In Häusern klirrten Gläser, fielen Bücher aus den Regalen, rieselte Putz von der Decke. Menschen stürzten vor Schreck aus dem Bett. Innerhalb kurzer Zeit gingen Tausende Notrufe ein. «Alles schwankt!», berichteten die Anrufer damals panisch bei Polizei und Feuerwehr.

Heftiges Beben im Zollernalb-Kreis

Mit einer Stärke von 5,9 auf der Richterskala war es das stärkste Beben in Mitteleuropa seit 1756 und dauerte ganze 15 Sekunden. Viele gerieten in Panik, es gab rund 40 Verletzte vor allem durch herabfallende Schornsteine und Dachziegeln, eine Frau starb an Herzversagen. Versicherer bezifferten die Schäden auf rund 100 Millionen D-Mark (51,12 Millionen Euro).

Ein besonders starkes Erdbeben ereignete sich auch am 3. September 1978 im baden-württembergischen Zollernalb-Kreis. Damals wurden beim schwersten Erdbeben seit 35 Jahren (5,7 bis 7,1 auf der Richter- Skala) 25 Menschen verletzt. Sachschaden: mindestens 100 Millionen Mark (51 Millionen Euro).

Viele Erdbeben im Südwesten

Die Hälfte aller Erdbeben in Deutschland haben ihr Epizentrum in Baden-Württemberg. Dort kommt es im langjährigen Durchschnitt einmal im Monat zu einem Beben der Stärke 3. Oft sind dies nur lokale Erschütterungen, die lediglich von wenigen Menschen wahrgenommen werden. Schwerpunkte sind der Rheingraben von Mainz bis Basel sowie der Zollernalbkreis auf der Schwäbischen Alb.

Grund sind fast immer ruckartige Verschiebungen von Gesteinsschollen im tieferen Bereich der Erdkruste entlang von geologischen Verwerfungszonen. Vor rund 50 Millionen Jahren brachen Schwarzwald und Vogesen auseinander. Dadurch entstand der 40 Kilometer breite Oberrheingraben, der von tektonischen Störungen zerschnitten ist.