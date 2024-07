Ob traurig, glücklich, verliebt oder enttäuscht: Emojis helfen uns, unsere Gefühle in der digitalen Welt besser auszudrücken. Dumm nur, dass die mittlerweile weit über 3.000 Bildsymbole gar nicht so eindeutig zu interpretieren sind - da kommt es oft zu Missverständnissen. Diese Emojis werden besonders häufig falsch verwendet - auch von Ihnen?

Eines der am häufigsten falsch verwendeten Emojis: Für viele Menschen spiegelt dieses Gesicht 😪 die reinste Trauer wider. Doch was da über die Wangen rollt, sind keine Tränen.



Laut Emojipedia trägt dieses Emoji den offiziellen Titel "Sleepy Face". Das Symbol kann also verschickt werden, wenn man müde ist.



Emojipedia liefert auch gleich die Erklärung: Wenn Manga-Charakteren eine Schleimblase aus der Nase läuft, bedeutet das oft, dass die Figur schläft. Das Design von Face With Sleep" kann also als kleine Hommage an den japanischen Ursprung der Emojis verstanden werden. Als Erfinder der Emojis gilt der Japaner Shigetaka Kurita.