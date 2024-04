Traurige Gewissheit: Der kleine Émile aus Frankreich ist tot. Knapp neun Monate nach seinem Verschwinden in Südfrankreich sind Knochen des Kleinkindes gefunden worden.



Die Polizei sei am Samstag (30.04.) über den Fund nahe dem Weiler Haut-Vernet in den Alpen der Provence informiert worden, erklärte Staatsanwalt Jean-Luc Blachon am Sonntag. Gentests hätten zu der Schlussfolgerung geführt, "dass es die Knochen des Kindes Emile" seien.