Ein 13-jähriger Junge ist dringend tatverdächtig, einen Obdachlosen im Dortmunder Hafen getötet zu haben. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag (05.04.) mit. Ein Handyvideo zeige, wie das Kind am Donnerstagabend mit einem Messer auf den Mann eingestochen haben soll. Hinweise auf eine Notwehrsituation liegen nicht vor.



Zuvor habe es eine verbale Auseinandersetzung mit gegenseitigen Beleidigungen zwischen dem Opfer und dem Kind gegeben. Zeugen beobachteten den Streit gegen 18:30 Uhr am Donnerstag (04.04.) und alarmierten die Polizei. Es folgte demnach eine Rangelei, der 13-Jährige soll dann zugestochen haben.