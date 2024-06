Nach dem gewaltsamen Tod der kleinen Valeriia aus Döbeln haben sich die Ermittler in den vergangenen Tagen auf die Suche nach dem Täter konzentriert. Diese Ermittlungen führten nun offenbar zum Erfolg. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Chemnitz von Freitag (14.06.) ist ein 36 Jahre alter Mann unter dringendem Tatverdacht in Prag festgenommen worden. Der Moldawier sei zuvor per nationalem und europäischem Haftbefehl gesucht worden. Er sei derzeit in Tschechien in Gewahrsam und solle rasch nach Deutschland überstellt werden, heißt es von der Ermittlungsbehörde. Weitere Auskünfte, etwa in welcher Beziehung der Mann zu Valeriia oder ihrer Mutter steht, gab es zunächst nicht.

Valeriia war am 3. Juni verschwunden. Sie hatte sich morgens auf den Weg zur Schule gemacht, doch im Unterricht erschien sie nicht. Weil es die Schule versäumt hatte, die Mutter anzurufen, fiel das Verschwinden erst am Nachmittag auf, als das Mädchen nicht nach Hause kam.



Anschließend wurde tagelang intensiv gesucht: per Drohne und Hubschrauber, mit speziellen Hunden und Tauchern; hunderte Polizisten durchkämmten die Stadt, Bilder und Videos von Kameras wurden von sogenannten Super-Recognizern analysiert.



Bekannte Sexualstraftäter in der Region wurden überprüft und in Fernsehsendungen nach Hinweisen auf das Mädchen gesucht. Auch zu Kollegen im Ausland nahm die Polizei Kontakt auf - das Mädchen und seine Mutter waren 2022 vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet, der Vater kämpft dort an der Front.



Es fand sich lange keine heiße Spur, auch ein Unfall wurde für möglich gehalten. Doch seit Mittwoch (11.06.) gibt es die traurige Gewissheit, dass Valeriia gewaltsam zu Tode gekommen ist. Sie wurde in einem Waldstück in der Nähe ihres Elternhauses gefunden. Zur genauen Todesursache gibt es bislang keine Angaben, nur, dass es kein Sexualdelikt gewesen sei.