Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat die neue Mutation des Coronavirus EG.5 hochgestuft. Die Variante mit dem Namen "Eris" gehört nun zu den "Virusvarianten von Interesse".

Damit ist Eris eine von drei Varianten, die von der WHO unter erhöhter Beobachtung stehen. Dazu zählen auch die in Europa und auf dem amerikanischen Kontinent stark verbreitete XBB.1.5 - und die besonders in Asien vorkommende Variante XBB.1.16.