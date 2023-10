Fieber, Husten und Kopfschmerzen: Ist das jetzt eine Erkältung? Oder doch eine Corona-Infektion? Klar ist, dass das Corona-Virus in den kommenden Wochen und Monaten zuschlagen wird - wenn auch nicht so heftig wie zu Hochzeiten der Pandemie. Ein Grund, warum Corona ein Thema bleiben wird: Das Virus mutiert weiter. Nun wird die neue Variante BA.2.86, eine Subvariante von Omikron, untersucht. Sie trägt auch den Namen Pirola.

Viel mehr ist über Pirola noch nicht bekannt, denn noch gibt es in den großen Industrieländern nur wenige Fälle. Bisher wurde Pirola in Dänemark, den USA, in Israel und in Großbritannien nachgewiesen. In Deutschland gibt es nach Angaben des RKI nur vereinzelte Fälle, hierzulande sind derzeit andere Omikron-Varianten vorherrschend, die auf eine grundimmunisierte Bevölkerung treffen und daher wenig Schaden anrichten.