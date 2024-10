Ob sie den Käse jetzt reiben und in der Fast-Food-Industrie loswerden wollten? Es sei eine ziemlich komische Sache, 22 Tonnen Käse zu klauen. Er spricht vom "großen Käseraub": "It's the great cheese robbery."



Die große Frage steht im Raum: Was hat der Betrüger mit der Beute vor?

Sandwiches bis zum Abwinken

Vorausgesetzt der Cheddar würde zu handelsüblichen Sandwichscheiben mit einem Gewicht von 25 Gramm verarbeitet werden, dann müsste der Dieb zumindest nicht hungern: Ganze 880.000 Toastscheiben mit dem feinen Scheibletten-Cheddar könnte er sich schmecken lassen. Wird aber sicherlich schnell eintönig.



Das Silvester-Fondue ist gesichert

Für einen gemütlichen Fondueabend rechnet man mit ungefähr 250 g Käse pro Person. Der Betrüger könnte also die nächsten 88.000 Jahre Brot in lecker flüssigen Cheddar dippen. Unmöglich das zu schaffen! Er sollte sich eine Menge Gäste einladen, doch die könnten vielleicht Fragen zur Herkunft der Käsemenge stellen. Also auch keine gute Idee.



Wie wäre es mit einer Ein-Käse-Pizza?

Die Vier-Käse-Pizza "Quattro Formaggi" ist neben Mozzarella traditionell belegt mit einem Blauschimmelkäse, einem Weichkäse und einem Hartkäse. Eine phantastische Auswahl! Der Dieb könnte sich allerdings mit seinen Vorräten problemlos Pizza nur mit Cheddarkäse belegen. Würden er den Teig mit 100 g Cheddar belegen, müsste er im Akkord 220.00 Pizzen backen. Da scheitert es aber wahrscheinlich an Arbeitskraft und Steinöfen.

Bildrechte: IMAGO / Panthermedia

Ist so viel Käse überhaupt gesund?