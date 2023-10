Weil die Lebenshaltungskosten aufgrund der Inflation derzeit weiter in die Höhe klettern, soll das Bürgergeld zum 1. Januar 2024 erhöht werden. Rund 5,5 Millionen Bezieher bekommen dann im Schnitt zwölf Prozent mehr Geld auf ihr Konto überwiesen.



"Die Regelsätze werden für alle Generationen, die bedürftig sind, zum 1. Januar deutlich steigen", so Arbeitsminister Hubertus Heil.



Doch was bedeutet das in Zahlen?