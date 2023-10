Schreck im Morgenverkehr: Im Hamburger Elbtunnel sind am Donnerstag (19.10.) nach einem Unfall zwei Autos in Brand geraten. Dabei wurden sechs Menschen leicht verletzt.



Ursache für den Brand soll laut Polizei ein Auffahrunfall gewesen sein. Gegen 9:30 Uhr waren in der ersten Röhre des Elbtunnels auf der A 7 in Richtung Norden drei Autos ineinander gekracht. Unmittelbar nach dem Zusammenstoß sind zwei der Fahrzeuge in Brand geraten. Warum die Fahrzeuge Feuer fingen, war zunächst unklar.