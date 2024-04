Der Flieger muss umkehren und landet wieder in Denver. Glück im Unglück: Keiner der 135 Passagiere wurde verletzt. Wie es zu dieser Panne kam, ist noch unklar. Klar ist zumindest: Den Boeing-Ingenieuren in der Abteilung Fehlersuche geht die Arbeit wohl so schnell nicht aus.

Ebenfalls eine 737-800 (wie bei dem Problem in Denver) hielt die Feuerwehr in Lubbock (Texas) in Atem. Dort war Anfang April eines der beiden Triebwerke des Boeing-Fliegers in Flammen aufgegangen. Auch hier gab es Gott sei Dank keine Verletzten, dafür aber wahrscheinlich jede Menge Menschen, die sich fragen,ob sie je wieder in eine Boeing-Maschine steigen wollen.