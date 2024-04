Unfassbarer Schreckensmoment: Während des Starts in Denver verliert eine Boeing 737-800 Teile der Verkleidung am Triebwerk. Auf Videos ist zu sehen, wie sich die Verkleidung langsam ablöst, im Wind flattert - und schließlich abfällt. Ein Teil kracht sogar gegen die Landeklappe. Alles vor den Augen der Passagiere!



Der Flieger muss umkehren und landet wieder in Denver. Glück im Unglück: Keiner der 135 Passagiere wurde verletzt. Wie es zu dieser Panne kam, ist noch unklar. Klar ist zumindest: Den Boeing-Ingenieuren in der Abteilung Fehlersuche geht die Arbeit wohl so schnell nicht aus.