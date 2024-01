Überraschende Neuigkeiten im Fall der mutmaßlich entführten Kinder der Unternehmerin Christina Block : Ein dänisches Gericht hat nach Informationen von " Zeit Online " per Eilverfahren entschieden, dass das Sorgerecht vollständig dem Vater zu übertragen ist. Weil die Kinder sich mittlerweile in Deutschland bei ihrer Mutter befänden, müsse ein deutsches Gericht über die Rückführung entscheiden, berichtet "Zeit Online" weiter.

Am Mittwch (3.1.) hatte die Erbin der "Block House"-Restaurantkette dem NDR mitgeteilt, dass ihre Kinder (10 & 13 Jahre) bei ihr sind, nachdem sie in der Silvesternacht in Dänemark ihrem Vater von Unbekannten entrissen worden waren.

Die Vorgeschichte zum Fall liest sich spektakulär: In der Silvesternacht haben mehrere Täter in Gråsten in Süd-Dänemark den Vater angegriffen und niedergeschlagen, seine zwei Kinder mitgenommen. Die beiden Kinder seien gezwungen worden, in ein Auto zu steigen. Die Täter seien in zwei Autos mit deutschen Kennzeichen geflohen.



Die beiden Fahrzeuge seien in Deutschland von der Polizei gefunden worden. Es werde wegen Körperverletzung und Freiheitsberaubung ermittelt.