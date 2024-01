Neuigkeiten im Fall der mutmaßlich entführten Kinder der Unternehmerin Christina Block: Wie die Erbin der "Block House"-Restaurantkette in einem Statement mitteilte, sind die Kinder (10 & 13 Jahre) bei ihr, nachdem sie in der Silvesternacht in Dänemark ihrem Vater entrissen worden waren.

Die Vorgeschichte zum Fall liest sich spektakulär: In der Silvesternacht haben mehrere Täter in Gråsten in Süd-Dänemark den Vater angegriffen und niedergeschlagen, seine zwei Kinder mitgenommen. Die beiden Kinder seien gezwungen worden, in ein Auto zu steigen. Die Täter seien in zwei Autos mit deutschen Kennzeichen geflohen.



Die beiden Fahrzeuge seien in Deutschland von der Polizei gefunden worden. Es werde wegen Körperverletzung und Freiheitsberaubung ermittelt.