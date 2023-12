Spürhunde der Polizei hatten am Montag eine Spur der Vermissten aufgenommen, die zum Fluss führte. Dort suchte am Dienstag (19.12.) unter anderem die Wasserpolizei nach der Vermissten.



Das Wohnhaus der Familie befindet sich in unmittelbarer Nähe des Flusses. Das Kind soll am Sonntag (17.12.) in einem unbeobachteten Moment das Elternhaus im Schlafanzug verlassen haben, und war seitdem verschwunden.