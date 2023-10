Bis so ein Baum genügend CO2 aus der Atmosphäre binden kann, muss er vor allem erstmal wachsen. Erst nach durchschnittlich zehn Jahren wird die Klimabilanz von Bäumen positiv. Das liegt hauptsächlich an der Bodenatmung, also aktiven Mikroorganismen im Boden, die CO2 freisetzen, während junge Bäume im Gegenzug aber nur sehr geringe Mengen CO2 binden.



Sterben die Bäume durch beispielsweise lang anhaltende Dürren, extreme Hitzewellen oder Waldbrände früh ab, hat die Baumpflanzung dem Klima bis dahin mehr geschadet als geholfen.

Studie stellt Aufforstung sogar in Frage

Im September 2022 veröffentlichten israelische Forscher im Fachjournal "Science" eine Studie, nach der es zum Teil sogar kontraproduktiv sein kann, eine Vielzahl von neuen Bäumen anzupflanzen. Die Studie beschäftigte sich mit der Frage, wie sinnvoll es ist, Wälder in Trockengebieten aufzuforsten.

Obwohl die Bäume das CO2 aus der Luft filtern, kann eine Aufforstung die Erderwärmung sogar fördern. Denn neu angepflanzte Wälder haben meist eine dunklere Oberfläche als der darunterliegende Boden. Dadurch reflektieren die Bäume weniger Sonnenstrahlung als der Boden, wodurch ein wärmender Effekt eintritt.

Stattdessen schlagen die Autoren der Studie eine sogenannte "Smart Forestration" vor. Das bedeutet, dass Wälder nur dort angepflanzt werden, wo der positive Effekt der Aufforstung nicht so stark durch andere Faktoren verringert wird. Statt neue Wälder in Trockengebieten zu pflanzen, könnte man auch bestehende Wälder verdichten oder frühere Wälder neu aufforsten. So zum Beispiel auch in Deutschland.

Bildrechte: Getty Images

Nicht jede Baumart speichert gleich viel CO2. Eine Fichte beispielsweise absorbiert weniger CO2 als eine Kiefer, Eiche oder Buche. Da sich die klimatischen Bedingungen durch den Klimawandel ändern, muss immer wieder neu geprüft werden, welche Bäume am besten auf welchen Böden und in welchen Regionen angepflanzt werden sollten.



Problematisch ist auch, wenn nicht-einheimische Arten gepflanzt werden, die invasiv werden. Sie verdrängen dann heimische Arten und werden so zum ökologischen Problem, weil sie ebenfalls Lebensraum und Ressourcen beanspruchen. Sie können ganze Ökosysteme verändern, zum Beispiel den Nährstoffgehalt von Böden.

Mischwälder statt Monokulturen