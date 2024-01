Wegen der Bauernproteste wird es auch an diesem Freitag in Brandenburg zu Verkehrsbehinderungen auf den Straßen kommen. Die Landwirte wollen wieder zahlreiche Autobahn-Auffahrten blockieren.



Von den Bauernprotesten sind nach Angaben der Polizei die A24 und die A19 in den nördlichen Landkreisen Prignitz und Ostprignitz-Ruppin betroffen, aber auch Auffahrten an der A11 in Richtung Polen.



Autofahrer müssen zudem in den meisten Landkreisen Brandenburgs auch auf Bundesstraßen und an Kreisverkehren mit Blockadeaktionen rechnen.



Insgesamt seien rund 40 Versammlungen angemeldet, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Potsdam.



An den Autobahn-Auffahrten soll es ab 8.00 Uhr mit den Traktor-Blockaden losgehen. "Der frühe Berufsverkehr müsste noch ganz gut durchkommen", sagte der Sprecher der Polizei.