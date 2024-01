Mit mehr als 1.000 Traktoren haben am Mittwoch Landwirte in Augsburg gegen die Subventionskürzungspläne der Bundesregierung demonstriert.



Die Bäuerinnen und Bauern kamen zu der zentralen Versammlung in der Aktionswoche des Bayerischen Bauernverbandes auf dem Volksfestgelände am Plärrer zusammen. Die Teilnehmer waren schon Stunden zuvor mit ihren Schleppern teils in Kolonnen in die Stadt gefahren.



Am 12. Januar wird in Nürnberg auf einer zentralen Veranstaltungen demonstriert.