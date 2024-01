Im ganzen Land soll es in dieser Woche an drei Tagen Demonstrationen geben, kündigte der Landesbauernverband an. Dabei werde es durch langsamfahrende Kolonnen zu Verkehrsbehinderungen kommen.



Nach Protesten mit Tausenden Teilnehmern und Traktoren am Montag gab es am Dienstag eher kleinere Aktionen. Unter anderem gab es bei Lübeck Trecker-Korsos. Auch in Niedersachsen und Brandenburg fanden weitere Proteste statt.



Am Mittwoch (10.1.) seien Aktionen in Flensburg, Ostholstein, Stormarn, Herzogtum Lauenburg und Lübeck geplant. Zum Abschluss am Freitag (12.1.) wollen Landwirte aus den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde nach Kiel zu einer Kundgebung fahren.



Alle Protest-Orte im Überblick: Hier wird in Schleswig-Holstein demonstriert.