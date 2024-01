Mit lautem Gehupe und der Blockade zahlreicher Autobahnauffahrten haben Sachsens Landwirte seit den frühen Morgenstunden im ganzen Freistaat für Verkehrseinschränkungen gesorgt.



Allein im Großraum Leipzig habe es mehr als 30 Versammlungen gegeben, teilte die Polizei am Montag mit. An den dortigen Protesten hätten sich knapp 2.400 Menschen mit etwa 1.860 Fahrzeugen beteiligt. Am Leipziger Innenstadtring kam es im morgendlichen Berufsverkehr zu Staubildungen.



Wegen des "überwältigenden Verständnisses" aus der Bevölkerung kündigte der Landesbauernverband Sachsen an, den Protest in Sachsen vorzeitig zu beenden. Ab 15 Uhr rollt der Verkehr demnach wieder normal.



Am Mittwoch (10.1.) wollen die Bauern dann noch in Dresden demonstrieren. Auch dann werde es Verkehrseinschränkungen geben, wenn die Landwirte mit Traktoren anreisen. Am 15. Januar wollen sich die sächsischen Bauern dann an einer bundesweiten Demonstration in Berlin beteiligen.



