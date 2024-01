In mehreren Städten hat die Initiative "Unternehmeraufstand MV" Autokorsos angemeldet, etwa in Neubrandenburg, Rostock, Güstrow, Wismar oder Schwerin. Auch in Stralsund sind laut zuständigem Landkreis Proteste angemeldet.



Die Auswirkungen für die Menschen sind massiv: In Rostock zum Beispiel werden viele Schulen nicht mit Essen beliefert. Außerdem fällt der Transport von Schülern mit Behinderung aus, die Müllabfuhr findet am Montag vielerorts nicht statt und einige Bürgerämter bleiben geschlossen.



Alle Protest-Orte im Überblick: Hier wird in Mecklenburg-Vorpommern demonstriert.

In zahlreichen Regionen und Städten sind Blockaden, Kundgebungen und Schleichfahrten geplant. Unter anderem in Braunschweig, Cloppenburg, Cuxhaven, Göttingen oder dem Heidekreis.



Die Stadt Hannover und die Region sollen voraussichtlich die ganze Woche von Protestaktionen betroffen sein. Am Montag sind mehrere Kundgebungen und sogenannte Schleichfahrten sowie Straßenblockaden geplant.



Laut den niedersächsischen Polizeidirektionen müssen Autofahrende am Montag mit Staus und längeren Wartezeiten rechnen. Betroffen sind voraussichtlich auch die Autobahnen 7 und 27 sowie der Wesertunnel.



Alle Protest-Orte im Überblick: Hier wird in Niedersachsen demonstriert.

In NRW planen die Bauern am Montag landesweit an Kreuzungen und Auffahrten den Verkehr lahmlegen. Im Ruhrgebiet beispielsweise wollen Bauern entlang der A1 Präsenz zeigen. Ab 7:30 Uhr soll auch ein Trecker-Korso durch Duisburg fahren.



In Köln will ein Traktor-Konvoi am Montagmorgen um 8 Uhr vom Eifeltor zur Deutzer Brücke fahren. Auch in Bonn werden Trecker unterwegs sein. Mit Verkehrsbehinderungen im Stadtzentrum muss gerechnet werden.



Größere Versammlungen soll es außerdem in Bonn, östlich von Dortmund und Münster geben. Hier werden mehrere Hundert Zugmaschinen erwartet.



Die zuständigen Polizeidienststellen warnen nach einer großen Anzahl von angemeldeten Protesten landesweit vor Verkehrsproblemen. Diese können sich den ganz Montag hinziehen und sowohl den Berufsverkehr als auch Schülerinnen und Schüler betreffen.



Alle Protest-Orte im Überblick: Hier wird in Nordrhein-Westfalen demonstriert.

Rheinland-Pfalz könnte einer der Schwerpunkte der Proteste werden. Der Bauern- und Winzerverband will am Montag in allen 14 Kreisen Demonstrationen und Kundgebungen durchführen. Der Verband rechnet mit mehr als 10.000 Teilnehmern.



Es sei damit zu rechnen, dass im Großraum Mainz mindestens 40 und damit so gut wie alle Autobahnauffahrten schon ab 6 Uhr blockiert würden, heißt es von der Polizei. Die A63 von Mainz Richtung Kaiserslautern werde aber immer frei befahrbar sein.



Später sei mit Kundgebungen in Mainz, Worms und Koblenz zu rechnen. Die Stadt Trier rät ihren Bürgern, möglichst zu Hause zu bleiben oder zu Fuß oder mit dem Rad in die Stadt zu kommen. Im Großraum Mainz rechnet die Polizei mit kilometerlangen Kolonnen. Diese könnten auf den Autobahnen nur schwer oder gar nicht überholt werden.



Nach Angaben des Innenministeriums wird den Landwirten aber ein Rahmen für ihre Proteste gesteckt: Not- und Rettungswege müssen jederzeit befahrbar sein und es darf lediglich die rechte Autobahnspur blockiert werden. Zudem sollen Blockaden von Autobahnauffahrten maximal eine Stunde dauern.



Ein weiteres Problem: Am Montag beginnt wie in vielen Bundesländern der Unterricht nach den Weihnachtsferien wieder. Sollte der Schulweg wegen der Verkehrsprobleme nicht zumutbar sein, können Eltern ihre Kinder zuhause lassen, sollten dies der Schule aber melden. Das Bildungsministerium teilte mit, die Schulen würden eine großzügige Entschuldigungspraxis anwenden und diesen Tag nicht als Fehltag werten.



Alle Protest-Orte im Überblick: Hier wird in Rheinland-Pfalz demonstriert.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Thomas Frey

Die für Montag angemeldete Sternfahrt der saarländischen Bauern wird nach Einschätzung der Polizei landesweit für erhebliche Verkehrsbehinderungen und Staus sorgen. Zudem werden wohl etliche Autobahnauffahrten blockiert sein, so zum Beispiel in Freisen, Braunshausen, Waldmohr und Perl.



Am Saarbrücker Schloss ist um 14:45 Uhr die Abschlusskundgebung einer Sternfahrt geplant. Einige angrenzende Straßen werden mittags ab 12 Uhr für den Verkehr gesperrt. Dort kann es bis zum Montagabend Behinderungen geben.



Alle Protest-Orte im Überblick: Hier wird im Saarland demonstriert.

In Sachsen sind Hunderte Aktionen geplant, die massiv den Verkehr beeinträchtigen dürften. Diese reichen vom Korso mit Traktoren und Autos über Blockaden von Autobahnauffahrten und Verkehrsknotenpunkten bis hin zu Sternfahrten.



Laut den Protestlern sollen 95 Prozent aller Autobahnauffahrten in Sachsen blockiert werden. Einige große Autobahnauffahrten bleiben aber ausgenommen - etwa Leipzig-Mitte, Leipzig-Süd oder Dresden-Neustadt. Frei blieben auch die Abfahrten.



Der Erzgebirgskreis stellt am Montag den ÖPNV und den Schülerverkehr komplett ein. Grund sei die "unübersichtliche Versammlungslage". Im Erzgebirge seien sieben Versammlungen genehmigt und 24 untersagt worden.



Am Mittwoch (10.1.) wollen die Bauern dann noch in Dresden demonstrieren. Auch dann werde es Verkehrseinschränkungen geben, wenn die Landwirte mit Traktoren anreisen. Am 15. Januar wollen sich die sächsischen Bauern dann an einer bundesweiten Demonstration in Berlin beteiligen.



Die Schulen in Sachsen sollen am Montag offenbleiben. "Die Schulen werden entsprechend der regionalen Beschränkung entscheiden müssen, inwieweit Lernzeit zu Hause angeordnet werden muss", teilte das Kultusministerium mit.



Alle Protest-Orte im Überblick: Hier wird in Sachsen demonstriert.

Zum Auftakt der Aktionswoche werde es zwei Kundgebungen geben. Eine finde im Zentrum von Magdeburg, die andere im Zentrum von Halle statt. Hunderte Landwirte würden erwartet. Für die Anreise soll auch die A14 genutzt werden, wo es dadurch zu Einschränkungen kommen kann.



Es sei von jeweils mehr als 200 Traktoren auszugehen. Der Bauernverband schätzt, dass sich in Magdeburg und in Halle jeweils zwischen 1.000 und 6.000 Menschen beteiligen werden.



Die Polizei empfiehlt, Halle möglichst weiträumig zu umfahren und auf unnötige Fahrten im Stadtgebiet zu verzichten. Es sei mit erheblichen Einschränkungen im Straßenverkehr zu rechnen, die sich auch auf das gesamte Stadtgebiet und die angrenzenden Landkreise auswirken werden.



Bereits in den Morgenstunden sei damit zu rechnen, dass viele landwirtschaftliche Fahrzeuge aus den Landkreisen Mansfeld-Südharz, Anhalt-Bitterfeld sowie dem Burgenlandkreis, dem Salzlandkreis und dem Saalekreis nach Halle (Saale) fahren werden. Zwischen etwa 8 Uhr und 16 Uhr werden der Riebeckplatz und die angrenzenden Verkehrsflächen gesperrt.



Alle Protest-Orte im Überblick: Hier wird in Sachsen-Anhalt demonstriert.

Im ganzen Land soll es an drei Tagen Demonstrationen geben, kündigte der Landesbauernverband an. Dabei werde es durch langsamfahrende Kolonnen zu Verkehrsbehinderungen kommen.



Die Proteste sollen nach Angaben des Verbands am Montag im Süden Schleswig-Holsteins beginnen. Kolonnenfahrten seien in den Kreisen Dithmarschen, Steinburg, Pinneberg, Segeberg, Stormarn und im Herzogtum Lauenburg geplant.



In Kiel sind am Montag mehrere Demonstrationen zwischen 9 und 18 Uhr geplant. Dafür werden der Wilhelmplatz und der Exerzierplatz gesperrt. Außerdem wurde bei den Behörden angemeldet, dass die A7-Auffahrten ab Bad Bramstedt bis zur dänischen Grenze blockiert werden sollen.



Am Mittwoch (10.1.) seien Aktionen in Flensburg, Ostholstein, Stormarn, Herzogtum Lauenburg und Lübeck geplant. Zum Abschluss am Freitag (12.1.) wollen Landwirte aus den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde nach Kiel zu einer Kundgebung fahren.



Alle Protest-Orte im Überblick: Hier wird in Schleswig-Holstein demonstriert.