Am Samstagvormittag (6.1.) verständigte ein Spaziergänger die Feuerwehr, nachdem er an einer Straße im Stadtbezirk Brackwede ein Tuch mit einer Nabelschnur fand. Die Polizei suchte daraufhin die Umgebung ab und fand auf einem Schulgelände ein Baby.



Die Beamten begannen sofort mit der Reanimation. Der Säugling wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei schwebt das Neugeborene in Lebensgefahr.



Warum das Baby dort lag und wie es dort hingekommen ist, ist noch unklar. Auch Hinweise auf die Mutter gibt es bislang nicht. Eine Mordkommission ermittelt jetzt.