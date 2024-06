Der Großeinsatz galt einem 70 Kilometer langen Abschnitt zwischen Bremervörde und der Mündung der Oste in die Elbe, wie die Polizei in Rotenburg mitteilte. Rund 60 Helfer mit 18 Drohnen waren daran beteiligt.



Die Einsatzkräfte flogen das in Sektoren unterteilte Suchgebiet demnach engmaschig ab, besondere Aufmerksamkeit galt dabei mit Booten nur schwer zugänglichen Uferbereichen. Doch auch die erneute Suche nach dem Jungen brachte nichts.