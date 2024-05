Das Schicksal des sechsjährigen Arian aus Bremervörde im Norden Niedersachsens ist weiter unklar.



Nun startet eine neue, umfassende Suchaktion: In den kommenden Tagen setzt die Polizei mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei ihre Suche nach dem Jungen noch einmal mit vereinten Kräften fort: Die Ermittler hoffen jetzt auf neue Erkenntnisse von Anwohnern, die im Urlaub waren, und auf Videomaterial von Überwachungskameras.

Neue Suche mit Sonarbooten, Spürhunden und Tauchern

Am Mittwoch würden Ermittlerteams zunächst Anwohnerinnen und Anwohner in den Gemeinden Estorf, Hude, Brobergen und Kranenburg entlang des Flusses Oste befragen, teilte die Polizei in Rotenburg am Dienstag mit.



Am Donnerstag sollen demnach Polizeikräfte mit Sonarbooten sowie Taucher und Spürhunde den Mittellauf der Oste absuchen. Dabei steht besonders die Strecke zwischen Arians Wohnort Bremervörde und Kranenburg im Fokus.

War es ein Jagdunfall?

Auch nach vielen Wochen bleibt Arian vermisst - doch nach BILD-Informationen gibt es zumindest noch eine weitere Spur: Dabei soll es sich womöglich um einen vertuschten Jagdunfall handeln. Nach Informationen der Zeitung sprach ein Hinweisgeber davon, über "drei Ecken" etwas von einem möglichen Jagdunfall gehört zu haben.

Hunderte Hinweise eingegangen

In der Stadt Zeven hat die Polizei ein Lagezentrum eingerichtet, das bisher Hunderte Hinweise auf das Schicksal des sechsjährigen Arian aufgenommen hat und abarbeitet.



Doch eine heiße Spur war bislang nicht dabei. Der autistische Junge scheint wie vom Erdboden verschluckt: "Mittlerweile verstehen wir es nicht, dass der Junge nicht irgendwo gefunden wird", sagte Polizeisprecher Heiner van der Werp am Montag (13.05.). Am sonnigen langen Wochenende seien viele Menschen am Fluss Oste unterwegs gewesen.



Bereits mehrfach suchte die Polizei mit Helikoptern die Ufer des Flusses ab, der Arian mitgerissen haben könnte. Nach drei Wochen sind die Chancen, den Sechsjährigen in der freien Natur unversehrt zu finden, verschwindend gering.

"Ermittlungsgruppe Arian" wertet Spuren aus

Die Polizei ermittelt unterdessen weiter in dem Fall. Nach dem offiziellen Ende der Suchaktion kam auch nochmal ein Suchhund zum Einsatz.



"Es ist immer ganz wichtig, dass man sich nicht zu sehr auf eine Richtung fokussiert und etwas anderes dabei aus den Augen verliert", sagte ein Sprecher der Polizei. Dabei werden auch andere Ermittlungsansätze einbezogen: "Wir haben es niemals ausgeschlossen, dass er entführt wurde", sagte der Sprecher gegenüber dem Spiegel.



Demnach versucht die "Ermittlungsgruppe Arian" Hypothesen aufzustellen, was am Tag des Verschwindens passiert sein könnte. Die Gruppe besteht aus fünf Ermittlern und Ermittlerinnen.

Polizei: "Sind jetzt in realistischer Phase"

Die Ermittler stellten Ende April die Suche nach Arian offiziell ein. Zuvor hatte die Bundeswehr die bei der Suche beteiligten Soldaten und Soldatinnen abgezogen.



Ein Polizeisprecher sagte dem NDR, dass man nun von einer "euphorischen in die realistische Phase" der Suche komme.

Irgendwann setzt, glaube ich, bei vielen so ein Stück weit Realismus ein. Und da darf man auch die Augen nicht verschließen. Sprecher der Polizei dpa

1.200 Menschen suchten nach Arian

Auch große Suchaktionen hatten keinen Erfolg. Eine 1,5 Kilometer lange Menschenkette aus 800 Helfern suchte das Gebiet vom Ort Kranenburg südlich in Richtung Elm ab. Insgesamt waren rund 1.200 Einsatzkräfte vor Ort.



"In diesem Bereich wurden in den letzten Tagen immer wieder Fußspuren gefunden, die von Arian stammen könnten", teilte die Polizei mit.



Zusätzlich waren zehn Drohnen und Boote im Einsatz. Auch dabei: eine Reiterstaffel.

Eltern wenden sich per Facebook an Helfer

Vor dem Wochenende hatten Arians Eltern über die Facebook-Seite der Polizei einen Appell an die Helfer gerichtet, in dem sie erklärten, wie ihrem Sohn geholfen werden könne. "Wir glauben, dass Arian sich auf den Weg gemacht hat, um ein großes Abenteuer zu erleben", hieß es darin.



Er könnte sich deshalb nicht nur in Elm, sondern auch in die umliegenden Gemeinden bewegt und dort versteckt haben.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei in Bremervörde hat ein Hinweistelefon eingerichtet und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer etwas zum Aufenthaltsort des Jungen sagen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04761 7489-135 (oder -144) zu melden.

