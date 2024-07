In der Gemeinde Estorf im Landkreis Stade hat ein Landwirt am Montagnachmittag (24.06.) die Leiche eines Kindes gefunden. Jetzt die traurige Gewissheit: Der sechsjährige Arian ist tot.



Die Ermittler waren bereits seit dem Fund der Leiche davon ausgegangen, dass es sich um den seit April vermissten Arian handelt. Die Obduktion ergab, dass das Kind nicht durch ein Gewaltverbrechen gestorben ist, das teilte die Polizei in Rotenburg an der Wümme am Donenrstagvormittag mit.



Zur genauen Todesursache will die Polizei mit Verweis auf die Persönlichkeitsrechte des gestorbenen Kindes und seiner Familie keine Angaben machen.