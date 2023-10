Obwohl die Unterkunft-Plattform Airbnb eine strikte "Anti-Party"-Richtlinie verfolgt, passiert es immer wieder, dass sich Kunden nicht daran halten und in der gemieteten Wohnung eine Party schmeißen. Dieses Problem will die Firma nun mit Hilfe von KI in den Griff bekommen.

Anhand von mehr als einer Million Datenpunkten kann die künstliche Intelligenz einen Regelsatz erstellen und Gäste ausfindig machen, die in der Vergangenheit zu Feierlichkeiten in den gemieteten Wohnungen oder Häusern eingeladen haben.



So kann Airbnb in Zukunft Buchungen dieser Personen stoppen oder weitere Informationen erbitten, damit es nicht zu erneuten Party-Exzessen kommt.



Airbnb hat im Jahr 2022 Hauspartys dauerhaft verboten, nachdem sie aufgrund der Corona-Pandemie im Jahr 2020 vorübergehend nicht stattfinden durften.