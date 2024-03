Der amerikanische Sportausrüster baggert schon lange am DFB, auch aus Prestigegründen und konnte seine Freude kaum verbergen: Niemand kann uns schlagen, heißt es als erste Reaktion auf den Millionendeal.



Die Partnerschaft mit dem US-Sporthersteller soll im Januar 2027 beginnen und bis 2034 dauern. Nike soll in dieser Zeitspanne alle Nationalteams ausrüsten und sich das Engagement mehr als 100 Millionen Euro pro Jahr kosten lassen, berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf Branchenkreise. Adidas zahlt aktuell rund 50 Millionen Euro pro Jahr an den DFB. Offiziell bestätigt hat der Fußball-Verband die Zahlen bisher nicht, sprach aber vom mit Abstand besten wirtschaftlichen Angebot von Nike.